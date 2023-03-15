Эксперт рассказал о действенных способах борьбы с вредителями на дачных участках

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал о самых действенных способах борьбы с вредителями на дачных участках. Об этом сообщает News.ru.

Чаплин добавил, что самыми опасными паразитами на участках являются белокрылки, колорадские жуки, тля, муравьи, клещи, мучнистая роса, "блошки" и другие.

"Кипяток – против мучнистой росы, пятнистостей, тли, клещей и других вредителей. Полейте растения водой, нагретой до 60–70 градусов", – заявил он.

Глава союза напомнил и о марганцовке, которая тоже поможет в борьбе с насекомыми. Достаточно слабого раствора розового цвета. Им следует обрабатывать семена, клубни и луковицы. Для корней растений подойдет зола, эксперт советует использовать ее утром.

"И еще один способ – гашеная известь. Она предназначена для нейтрализации кислых почв, может питать растения кальцием, а также помочь избавиться от слизней", – отметил Чаплин.

Для борьбы с колорадским жуком, тлей и белокрылкой подходят растения с сильным запахом – это мята, мелиса, горчица. Он советует высадить их рядом с другими культурами и не забывать об обработке. Травы можно поливать отваром чистотела, водой с мылом и золой. Чаплин допускает использование химических препаратов.

"От муравьев и блошек поможет настойка из чеснока, листьев помидоров и мыла или отвар из одуванчиков: обработать им листья. Также можно просто рассыпать полоску извести вокруг участка с саженцами, которые нужно защитить от насекомых, и они не притронутся к вашим растениям", – резюмировал эксперт.

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