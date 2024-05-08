Губернатор Липецкой области не исключил введения режима ЧС из-за заморозков

Фото: телеграм-канал "Игорь Артамонов"

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о возможном введении режима ЧС в сельском хозяйстве в связи с заморозками. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

По его словам, в ночь на 4 мая температура воздуха упала до минус 5 градусов. В связи с этим урожай, который активно начал появляться в период цветения, погиб.

"Обратимся в федеральный центр", – добавил он.

Также глава региона уточнил, что объем ущерба еще подсчитывается, однако он уже охарактеризовал ситуацию с заморозками в регионе как серьезную.

"Надо понимать, что в этом году урожай будет гораздо меньше предыдущего", – предупредил Артамонов местных жителей.

Ранее эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова рассказала о том, как спасти рассаду от заморозков. По ее словам, в первую очередь нужно установить над саженцами дуги высотой до 15 сантиметров и накрыть их.

