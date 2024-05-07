Садовод Воронова назвала пять способов спасти рассаду от заморозков

7 мая 2024 года стало самым холодным за последние 25 лет в Москве – ночью столбики термометров опустились до минус 0,2 градуса. При этом такая погода с сильным ветром и мокрым снегом ожидается в столичном регионе и в ближайшие дни. Москва 24 выяснила, как дачникам в таких условиях спасти только что высаженные в огороде растения.

Одеяла, куртки и укрывной материал

Во время заморозков в утеплении нуждается даже рассада в парнике, рассказала Москве 24 эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова. По ее словам, в первую очередь нужно установить над саженцами дуги высотой до 15 сантиметров и накрыть их.



(специальный нетканый синтетический материал. – Прим. ред.) плотностью 60 граммов – так их можно спасти благодаря двойной защите. Если растения не в парнике, тогда на дуги также кладем лутрасил, но сверху накрываем еще пленкой, которую обычно используют для укрытия огурцов.

Ольга Воронова эксперт Союза садоводов России, телеведущая Тепличные томаты, перцы, баклажаны надо укрыть двойным слоем лутрасилаплотностью 60 граммов – так их можно спасти благодаря двойной защите. Если растения не в парнике, тогда на дуги также кладем лутрасил, но сверху накрываем еще пленкой, которую обычно используют для укрытия огурцов.

Такой же метод подойдет и для цветов, отметила Воронова.

Если же лутрасила или специальных дуг на даче нет, можно установить в огороде табуретки или стулья и уложить на них старые одеяла и куртки, подсказала эксперт.

Полив

Помимо укрытия, важно полить рассаду холодной водой: по словам специалиста, это позволит создать туманную завесу, которая защитит растения от заморозков.

"Обязательно нужно полить все: весь сад должен быть мокрый, сами растения и земля под ними", – сказала Воронова.



Ольга Воронова эксперт Союза садоводов России, телеведущая При морозе вода под настилом начинает превращаться в пар, который повышает температуру вокруг растений. Получается, что создается микроклимат, при котором жидкость забирает на себя холод. Также, если вода замерзает на листьях или цветах, они оказываются словно в ледяном чехле: эта корочка тоже может их защитить.

Еще один вариант спасти растения от заморозков – обогреватель. Прибор можно занести в теплицу и оставить на ночь, однако важно следить за ним постоянно, чтобы не начался пожар, предупредила эксперт.

Если же способ с обогревателем невозможен, садовод рекомендовала наполнить горячей водой пятилитровые пластиковые емкости и расставить их в теплице.

Воронова добавила, что сохранить уличную рассаду сложнее: спасти саженцы можно только при слабых отрицательных температурах. Если же столбики термометров опустятся ниже 10 градусов, растения могут погибнуть даже под настилом.

Спасать или не спасать?

Если же растения уже подмерзли, можно попытаться их спасти: в этом случае помогают иммуномодуляторы и специальные препараты. А вот популярные народные средства и недорогие лекарства из аптеки вроде аспирина – не вариант, уверена эксперт.



Ольга Воронова эксперт Союза садоводов России, телеведущая За копейки чудо-средств не бывает. Это не того уровня проблема, чтобы она так легко и недорого решалась, иначе в сельском хозяйстве давно был бы всеобщий расцвет.

При этом садовод подчеркнула, что восстановить можно только те растения, у которых еще осталась живая часть: если саженец почернел до корня, спасти его невозможно.

На будущее Воронова призвала не спешить с высадкой рассады в грунт: заниматься посадками имеет смысл не раньше 15 мая, заключила она.