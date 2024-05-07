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07 мая, 18:01

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Садовод Воронова назвала пять способов спасти рассаду от заморозков

Настил, полив и обогрев: надежные способы спасти рассаду от заморозков

7 мая 2024 года стало самым холодным за последние 25 лет в Москве – ночью столбики термометров опустились до минус 0,2 градуса. При этом такая погода с сильным ветром и мокрым снегом ожидается в столичном регионе и в ближайшие дни. Москва 24 выяснила, как дачникам в таких условиях спасти только что высаженные в огороде растения.

Одеяла, куртки и укрывной материал

Фото: 123RF/diyanadimitrova

Во время заморозков в утеплении нуждается даже рассада в парнике, рассказала Москве 24 эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова. По ее словам, в первую очередь нужно установить над саженцами дуги высотой до 15 сантиметров и накрыть их.

Тепличные томаты, перцы, баклажаны надо укрыть двойным слоем лутрасила (специальный нетканый синтетический материал. – Прим. ред.) плотностью 60 граммов – так их можно спасти благодаря двойной защите. Если растения не в парнике, тогда на дуги также кладем лутрасил, но сверху накрываем еще пленкой, которую обычно используют для укрытия огурцов.
Ольга Воронова
эксперт Союза садоводов России, телеведущая

Такой же метод подойдет и для цветов, отметила Воронова.

Если же лутрасила или специальных дуг на даче нет, можно установить в огороде табуретки или стулья и уложить на них старые одеяла и куртки, подсказала эксперт.

Полив

Фото: 123RF/gar1984

Помимо укрытия, важно полить рассаду холодной водой: по словам специалиста, это позволит создать туманную завесу, которая защитит растения от заморозков.

"Обязательно нужно полить все: весь сад должен быть мокрый, сами растения и земля под ними", – сказала Воронова.

При морозе вода под настилом начинает превращаться в пар, который повышает температуру вокруг растений. Получается, что создается микроклимат, при котором жидкость забирает на себя холод. Также, если вода замерзает на листьях или цветах, они оказываются словно в ледяном чехле: эта корочка тоже может их защитить.
Ольга Воронова
эксперт Союза садоводов России, телеведущая

Еще один вариант спасти растения от заморозков – обогреватель. Прибор можно занести в теплицу и оставить на ночь, однако важно следить за ним постоянно, чтобы не начался пожар, предупредила эксперт.

Если же способ с обогревателем невозможен, садовод рекомендовала наполнить горячей водой пятилитровые пластиковые емкости и расставить их в теплице.

Воронова добавила, что сохранить уличную рассаду сложнее: спасти саженцы можно только при слабых отрицательных температурах. Если же столбики термометров опустятся ниже 10 градусов, растения могут погибнуть даже под настилом.

Спасать или не спасать?

Фото: 123RF/ryzhkovoleksandr

Если же растения уже подмерзли, можно попытаться их спасти: в этом случае помогают иммуномодуляторы и специальные препараты. А вот популярные народные средства и недорогие лекарства из аптеки вроде аспирина – не вариант, уверена эксперт.

За копейки чудо-средств не бывает. Это не того уровня проблема, чтобы она так легко и недорого решалась, иначе в сельском хозяйстве давно был бы всеобщий расцвет.
Ольга Воронова
эксперт Союза садоводов России, телеведущая

При этом садовод подчеркнула, что восстановить можно только те растения, у которых еще осталась живая часть: если саженец почернел до корня, спасти его невозможно.

На будущее Воронова призвала не спешить с высадкой рассады в грунт: заниматься посадками имеет смысл не раньше 15 мая, заключила она.

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Шмакова Екатерина

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