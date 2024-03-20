Эксперт рассказал, как подготовить картофель к посадке

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Картофель лучше проращивать за полтора месяца до его посадки. Об этом Москве 24 рассказал председатель общероссийской общественной организации "Садоводы России" Андрей Туманов.

По его словам, клубни обязательно нужно готовить к посадке. Прежде всего их необходимо "разбудить".





Андрей Туманов председатель общероссийской общественной организации "Садоводы России" Проращивать картофель лучше за полтора месяца до высадки. На холоде он спит. Поэтому клубни нужно достать с балкона или из подвала, принести домой и разместить в какое-то желательно прохладное место на рассеянном свету. Можно просто разложить в несколько рядов. Через полтора месяца вы увидите, что картофель обрастет такими розеточками, росточками. Тогда его можно сажать.

Кроме того, клубни можно проращивать не просто на свету, а в полиэтиленовом пакете.

"Если мы положим картофель в пакет, смочим слегка и проделаем в полиэтилене дырочки, чтобы клубни не задохнулись, то спустя время на них образуются коротенькие росточки, которые еще и обрастают корнями. Там образуется настоящая "борода". То есть вы высадите не просто проснувшийся картофель, а тот, который уже имеет корни до 5 сантиметров", – пояснил специалист.

По мнению Туманова, нельзя однозначно сказать, в какие именно даты лучше высаживать картофель. "Даже на одном садовом участке в 6 соток могут быть разные климатические зоны. С южной стороны дома – одни сроки посадки, а с северной – немного другие. Так что здесь только опыт подскажет, как сажать", – заключил эксперт.

Ранее председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал, какие садовые работы можно провести в первом весеннем месяце. Он порекомендовал убрать с участка налетевший мусор, а также заняться посевом семян. Это можно сделать в небольших контейнерах, если в распоряжении огородника нет теплицы. Когда же почва достаточно прогреется, саженцы следует пересадить на грядки.

