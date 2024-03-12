В Союзе дачников рассказали, какие работы можно начать уже в марте

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Проводить генеральную уборку дачного участка в марте еще рано, однако можно начать сеять в ящиках томаты, перцы и баклажаны. Об этом заявил депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин, сообщает Life.ru.

Он рассказал, что убрать налетевший на участок мусор можно сейчас, а когда земля просохнет, то нужно будет сгрести ветки и сухую траву. По его словам, делать это надо аккуратно, чтобы не повредить саженцы.

Также Чаплин рекомендовал вычесывать газон веерными граблями. Однако, продолжил депутат, если на нем есть белесый налет, значит, он заражен грибком. В этом случае нужно дополнительно обработать газон аэратором и подкормить азотными удобрениями, сказал он.

Кроме того, в марте дачники могут сеять семена, добавил Чаплин. Если у человека нет теплицы, то сделать это можно в небольших контейнерах, посоветовал он. Позже, когда почва прогреется, саженцы можно пересадить на грядки, а потом приступить к мульчированию – покрытию земли мульчей для защиты и улучшения свойств.

Для этих целей, с его слов, подойдет солома или опилки, чтобы удержать влагу и предотвратить рост сорняков. После этой процедуры Чаплин рекомендует не забывать про регулярный полив растений, поскольку после зимы почва может быть сухой, а также о подкормке. Минеральные и органические удобрения помогут саженцам расти здоровыми и лучше плодоносить, подытожил он.

Ранее председатель общероссийской общественной организации "Садоводы России" Андрей Туманов сказал, что при посеве можно не сверяться с лунным календарем. По его мнению, нет никаких доказанных эффектов такого метода. Лунным календарем люди пользуются по привычке, которым, как уточнил он, нужно указание сверху.

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