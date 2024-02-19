Юрист напомнил, за какие растения на даче грозит тюремный срок

С февраля 2024 года за выращивание популярного дачного цветка – ипомеи трехцветной – может грозить уголовная ответственность. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Рассказываем, почему растение попало в список запрещенных и что еще нельзя высаживать на собственной даче.



Штраф за цветок

Перечень наркотических средств и психотропных веществ, подлежащих контролю на территории РФ, расширили в феврале 2024 года. В него включили 12 новых позиций, в том числе популярную дачную ипомею трехцветную.

Депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов объяснил, что в семечках ипомеи содержатся галлюциногенные наркотические вещества. Поэтому в некоторых случаях физлица могут получить как штраф до пяти тысяч рублей или арест до 15 суток, так и уголовный срок, предупредил он.



Сергей Гаврилов депутат Госдумы от КПРФ Если количество ипомеи на участке превышает сто вьюнов, то это квалифицируется как преступление. В таком случае санкции включают в себя лишение свободы на срок до двух лет. Кроме того, хранение или получение даже трех граммов семян ипомеи трехцветной чревато уголовным наказанием.

Ответственность также наступит, если собственник земли не уничтожит дикорастущие наркосодержащие растения, уточнил Гаврилов. При этом пока непонятно, кто будет контролировать участки.

"Скорее всего, проверка и выявление нарушений будут осуществляться релевантными государственными органами, такими как садово-парковое хозяйство, озеленение дворов, районные "жэки", администрациями муниципалитетов и так далее", – подчеркнул депутат.

По его словам, контроль также может осуществлять правление СНТ, а проверки могут проходить по запросу и жалобам граждан.

Стоп-лист садовода

В список запрещенных растений для выращивания на даче также входят голубой лотос, мак снотворный, роза гавайская, мимоза хостилис, кактус, если он содержит мескалин, а также грибы, содержащие псилоцибин и (или) псилоцин. Об этом Москве 24 рассказал юрист Тимур Харди.



Тимур Харди юрист Всего за один экземпляр любого из перечисленных растений на любой стадии развития грозит административная ответственность в виде штрафа в размере до пяти тысяч рублей или ареста на срок до 15 суток.

Уголовная ответственность наступает за крупный или особо крупный размер. Для каждого растения цифры разнятся. Например, крупным размером для кактуса, содержащего мескалин, считается произрастание от двух штук, а для ипомеи трехцветной – от 10 растений. Особо крупный размер – от 10 и от 100 растений соответственно.

"В таком случае уже действует статья 231 УК РФ с максимальным наказанием в виде лишения свободы на срок до двух лет за культивирование в крупном размере, и до восьми лет – за то же деяние в особо крупном размере или совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой", – пояснил эксперт.

Также дачникам нельзя забывать и про сорняки, напомнил юрист.



Тимур Харди юрист По постановлению правительства дачники обязаны бороться с некоторыми сорняками. Самые популярные из них – борщевик Сосновского, овсюг и одуванчик лекарственный.

Если на участке обнаружат заросли таких растений, за это предусмотрен штраф. Его размер зависит от категории земель и региона – например, владельцам сельскохозяйственных земель по КоАП РФ придется заплатить от 30 до 50 тысяч рублей. Если дачники в Москве или Подмосковье допустили разрастание у себя борщевика, им грозит штраф в размере до пяти тысяч рублей, заключил юрист.