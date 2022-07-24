Юрист рассказала, какие законы дачники могут непроизвольно нарушить

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Существует несколько ограничений, которые дачники могут непроизвольно нарушить во время отдыха, рассказала член ассоциации юристов России Мария Спиридонова.
По ее словам, большая часть таких нарушений связана с пожарной безопасностью. Так, например, при установке мангала нужно учитывать расстояние до других построек, оно должно быть не менее пяти метров.
"За нарушение этого правила положен штраф от пяти тысяч до 15 тысяч рублей", – приводит ее слова агентство "Прайм".
Кроме того, дачников могут оштрафовать за нарушение санитарных норм при строительстве бань и уличных туалетов, организацию свалки отходов на участке и несогласованное выкапывание котлована. Все это, пояснила юрист, оценивается как ущерб верхнему плодородному слою земли.
Кроме того, ответственность предусмотрена и за мусор на участке. За такое правонарушение грозит штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей.
Ранее юрист Михаил Паюшин напомнил, что за заросшую сорняками землю могут оштрафовать на 20–50 тысяч рублей. Штраф в размере от 40 до 50 тысяч рублей грозит за попытку сбить беспилотники, которые следят за земельными участками.
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