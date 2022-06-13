Юрист рассказала, какие штрафы могут грозить дачникам летом

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Привычные действия на дачном участке в летний период могут оказаться незаконными и привести к штрафу, предупредила адвокат Елена Кудерко.
Она напомнила, что в обязанности собственников земли входит уборка мусора, сухой растительности и покос травы.
"Указанное требование обеспечено достаточно высоким размером штрафа – до 50 тысяч рублей, если собственник земли не выполнил предписание о расчистке территории", – приводит слова юриста агентство "Прайм".
Так, например, в Москве за захламление земельных участков предусмотрен штраф от 1 до 3 тысяч рублей при первом выявлении нарушения, при повторном он составит от 2 до 5 тысяч рублей, добавила адвокат.
Кроме того, продолжила она, следует проявлять осторожность при разведении открытого огня. При нарушении регламента положен штраф от 2 до 4 тысяч рублей. Также запрещено ремонтировать на территории частного дома транспортные средства, поскольку это может нанести вред экологии.
Ранее юрист Илья Прокофьев предупредил о штрафах до 4 тысяч рублей за уничтожение деревьев ценной породы на дачном участке. Если собственник земли принял решение срубить такое дерево, то в большинстве случаев необходимо получить разрешение от местных властей, пояснил эксперт. Для этого нужно обратиться с заявлением в администрацию.
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