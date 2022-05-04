Дачникам рассказали о полезных во время отъезда услугах портала mos.ru

10:24
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Москвичи могут продолжать решать различные бытовые вопросы даже находясь на даче. Для этого на портале mos.ru предусмотрен целый ряд сервисов, позволяющих как удаленно провести собрание жильцов многоквартирного дома, так и передать показания счетчиков и оплатить счета за ЖКУ.
"Цифровая экосистема столицы позволяет жителям решать большинство бытовых вопросов, даже находясь за городом. <...> Всего на портале mos.ru горожанам доступно более 380 различных онлайн-услуг и сервисов. Многие повседневные сервисы также есть в городских мобильных приложениях "Госуслуги Москвы" и "Моя Москва", – отмечают в столичном департаменте информационных технологий.
Обычно показатели приборов учета необходимо передавать в период с 15-го числа текущего месяца по третье число следующего месяца. Однако если планируется длительная поездка за город, то в течение двух месяцев москвичи могут передавать только минимальные показания воды и теплоэнергии. Другой способ передавать показания, не возвращаясь в город, – использовать умные счетчики. Они отсылают необходимые данные автоматически.
С начала текущего года сервисом передачи показаний счетчиков воспользовались уже более 19,2 миллиона раз. Аналогичный сервис предусмотрен и для передачи показаний потребления электроэнергии. Им воспользовались уже больше 1,8 миллиона раз.
С помощью mos.ru можно получить единый платежный документ и там же оплатить его. Для этого потребуется в личном кабинете ввести код плательщика и номер квартиры – сервис покажет информацию о задолженности при ее наличии и позволит ее погасить. Этой услугой воспользовались уже более 5,6 миллиона раз. Аналогичный сервис доступен для пополнения баланса домашнего телефона.
Кроме того, у москвичей есть возможность настроить автоплатежи, а также авансовые платежи. Последние могут быть полезны для регулярного пополнения баланса мобильного телефона, транспортной карты "Тройка" или карты "Москвенок".
Для решения общедомовых вопросов предусмотрена платформа "Электронный дом". С ее помощью жильцы могут проводить голосования и собрания собственников, размещать объявления, получать актуальную информацию о доме и районе. Для регистрации на платформе потребуется авторизоваться через mos.ru, предварительно указав в личном кабинете портала адрес дома и номер квартиры.
Дачникам, владеющим квадроциклами, тракторами и другой самоходной техникой, необходимо зарегистрировать ее в специальном подразделении Гостехнадзора. Сделать это можно тоже онлайн, через раздел "Транспорт". Также через mos.ru доступна онлайн-запись на техосмотр подобного транспорта, а также оформление или замена удостоверения тракториста-машиниста.
Отдельный сервис предусмотрен для читателей столичных библиотек. Речь о сервисе "Библиотеки Москвы", с помощью которого горожане могут найти нужное издание, забронировать его или продлить срок возврата книги на 30 дней. Забронировать при этом можно сразу несколько книг, однако делать это лучше заранее, поскольку потребуется время, чтобы собрать заказ.
Ранее дачников предупредили о серьезном нарушении, за которое может грозить штраф до полумиллиона рублей. Речь идет о попытках сжечь прошлогоднюю траву. Дело в том, что это создает пожарную опасность, ухудшает состояние плодородного слоя, убивает насекомых и грызунов.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: