Дачникам рассказали о полезных во время отъезда услугах портала mos.ru

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москвичи могут продолжать решать различные бытовые вопросы даже находясь на даче. Для этого на портале mos.ru предусмотрен целый ряд сервисов, позволяющих как удаленно провести собрание жильцов многоквартирного дома, так и передать показания счетчиков и оплатить счета за ЖКУ.

"Цифровая экосистема столицы позволяет жителям решать большинство бытовых вопросов, даже находясь за городом. <...> Всего на портале mos.ru горожанам доступно более 380 различных онлайн-услуг и сервисов. Многие повседневные сервисы также есть в городских мобильных приложениях "Госуслуги Москвы" и "Моя Москва", – отмечают в столичном департаменте информационных технологий.

Передача показаний счетчиков

Обычно показатели приборов учета необходимо передавать в период с 15-го числа текущего месяца по третье число следующего месяца. Однако если планируется длительная поездка за город, то в течение двух месяцев москвичи могут передавать только минимальные показания воды и теплоэнергии. Другой способ передавать показания, не возвращаясь в город, – использовать умные счетчики. Они отсылают необходимые данные автоматически.

С начала текущего года сервисом передачи показаний счетчиков воспользовались уже более 19,2 миллиона раз. Аналогичный сервис предусмотрен и для передачи показаний потребления электроэнергии. Им воспользовались уже больше 1,8 миллиона раз.

Получение счетов и оплата ЖКУ

С помощью mos.ru можно получить единый платежный документ и там же оплатить его. Для этого потребуется в личном кабинете ввести код плательщика и номер квартиры – сервис покажет информацию о задолженности при ее наличии и позволит ее погасить. Этой услугой воспользовались уже более 5,6 миллиона раз. Аналогичный сервис доступен для пополнения баланса домашнего телефона.

Кроме того, у москвичей есть возможность настроить автоплатежи, а также авансовые платежи. Последние могут быть полезны для регулярного пополнения баланса мобильного телефона, транспортной карты "Тройка" или карты "Москвенок".

Участие в собраниях жильцов

Для решения общедомовых вопросов предусмотрена платформа "Электронный дом". С ее помощью жильцы могут проводить голосования и собрания собственников, размещать объявления, получать актуальную информацию о доме и районе. Для регистрации на платформе потребуется авторизоваться через mos.ru, предварительно указав в личном кабинете портала адрес дома и номер квартиры.

Регистрация самоходной техники

Дачникам, владеющим квадроциклами, тракторами и другой самоходной техникой, необходимо зарегистрировать ее в специальном подразделении Гостехнадзора. Сделать это можно тоже онлайн, через раздел "Транспорт". Также через mos.ru доступна онлайн-запись на техосмотр подобного транспорта, а также оформление или замена удостоверения тракториста-машиниста.

Продление срока возврата библиотечной книги

Отдельный сервис предусмотрен для читателей столичных библиотек. Речь о сервисе "Библиотеки Москвы", с помощью которого горожане могут найти нужное издание, забронировать его или продлить срок возврата книги на 30 дней. Забронировать при этом можно сразу несколько книг, однако делать это лучше заранее, поскольку потребуется время, чтобы собрать заказ.

Ранее дачников предупредили о серьезном нарушении, за которое может грозить штраф до полумиллиона рублей. Речь идет о попытках сжечь прошлогоднюю траву. Дело в том, что это создает пожарную опасность, ухудшает состояние плодородного слоя, убивает насекомых и грызунов.

