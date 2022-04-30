Дачников предупредили о штрафах до 500 тыс руб в мае

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Выехав на дачу в мае, некоторые россияне сразу же совершают нарушение, за которое может грозить штраф до полумиллиона рублей, рассказал директор департамента недвижимости федерального проекта "Цифровые СНТ" Федор Мезенцев. Он пояснил, что речь идет о попытках сжечь прошлогоднюю траву.
"Поджигать весной траву нельзя, потому что это ухудшает состояние плодородного слоя земли, убивает всех насекомых и всех грызунов, а также представляет огромную пожарную опасность. Нужно напомнить всем гражданам, что сжигание сухой травы – это нарушение правил противопожарного режима", – сказал эксперт в интервью радио Sputnik.
За данное правонарушение предусмотрен штраф до пяти тысяч рублей, однако если в результате пала травы сгорел лес, то сумма увеличивается до полумиллиона рублей. Также за это может грозить лишение свободы. Заплатить немалую сумму придется и в случае того, если сгорели соседский забор или баня.
В начале дачного сезона россиян также штрафуют за попытку отмыть на участке автомобиль от зимних реагентов. Мезенцев подчеркнул, что такие граждане не понимают, что все химические вещества, включая масло и бензин, попадут в почву.
Ранее юрист Михаил Паюшин напомнил, что за заросшую сорняками землю на даче могут оштрафовать на 20–50 тысяч рублей. Штраф в размере от 40 до 50 тысяч рублей грозит за попытку сбить беспилотники, которые следят за земельными участками.
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