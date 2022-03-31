Юрист перечислил нарушения, за которые дачникам грозят штрафы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Управляющий партнер юридической компании Freeviser Михаил Паюшин напомнил о штрафах для дачников за нарушения на участке.
Так, за заросшую сорняками землю могут оштрафовать на 20–50 тысяч рублей. Штраф в размере от 40 до 50 тысяч рублей грозит за попытку сбить беспилотники, которые следят за земельными участками.
"Если дачник уверен, что дрон не принадлежит государству, а является частным, то он вправе обратиться в полицию с заявлением о нарушении границ частной собственности и несанкционированном сборе личных сведений", – приводит слова Паюшина РИА Недвижимость.
Если дача с категорией земли не под сельхозназначение используется для предпринимательской деятельности, то за это полагается административный штраф в 5–10 тысяч рублей. Если выяснится, что на участке организована ферма или автомастерская, владельцу также будет начислен земельный налог по повышенной ставке 1,5% от кадастровой стоимости.
Ключевым фактором при доказательстве незаконного предпринимательства, подчеркнул юрист, обычно служит сбыт продукции. Выяснить это можно также с помощью опроса соседей и местных магазинов.
Оштрафовать на 3–5 тысяч рублей могут за мойку автомобиля, а за складирование на участке мусора – на 1–2 тысячи рублей. За размещение неподходящего забора по периметру участка грозит штраф в размере 5 тысяч рублей. Паюшин подчеркнул, что высота ограждения не должна превышать 1,8 метра, а материал не должен препятствовать проникновению солнечного света на соседний участок.
Ранее адвокат Елена Кудерко рассказала о существующих в России запретах на дачное строительство. Специалист напомнила, что с 2019 года в юридической практике вместо понятия "дача" используются термины "сад" и "садоводство", а также разделение построек на основные и вспомогательные.
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