Россиян предупредили о запретах на дачное строительство

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Адвокат Елена Кудерко рассказала о существующих в РФ запретах на дачное строительство. Об этом сообщает агентство "Прайм".
Специалист напомнила, что с 2019 года в юридической практике вместо понятия "дача" используются термины "сад" и "садоводство", а также разделение построек на основные и вспомогательные.
Основными считаются строения не выше трех этажей, общая длина построек не должна превышать 20 метров. В случае если участок предназначен для огородничества, допускается только возведение летних щитовых домиков без фундамента.
"Есть ряд ограничений по планировке строений на участке, например расстояние между жилыми домами должно составлять от 10 до 15 метров в зависимости от их взаимного расположения, это правило относится и к домам на смежных участках", – добавила Кудерко.
Юрист объяснила, что хозяйственные постройки на участках регистрировать не требуется. В случае если у объекта есть фундамент, то строение все же потребуется оформить и заплатить имущественный налог.
Также Елена Кудерко напомнила о том, что в России не закреплены какие-либо требования к внешнему виду зданий, аналогичные сервитуту вида в Европе.
Юрист Марсель Имамов ранее рассказал о штрафах, которые могут получить владельцы дач в зимний период. Так, взыскание может последовать на нарушение требований пожарной безопасности: например, если нерасчищенная дорога мешает проезду спецтехники.
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