Дачников предупредили о зимних штрафах

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Юрист Марсель Имамов рассказал о штрафах, которые могут грозить владельцам дач в зимний период. Об этом сообщает агентство "Прайм".

По его словам, дачников могут оштрафовать за нарушение требований пожарной безопасности. Так, это может быть не расчищенная от снега территория, если это приводит к ненадлежащему состоянию дорог, подъездов и проездов к источникам наружного противопожарного водоснабжения.

"Штрафы за нарушение требований пожарной безопасности действуют и зимой", – подчеркнул Имамов.

Юрист также напомнил о запрете разжигать костры на земле без выкопанного углубления 30 сантиметров независимо от времени года, а шашлыки готовить можно только в жаровне или мангале, не ближе чем в пяти метрах от дома.

Ранее юрист общественной приемной Союз садоводов России Надия Айнетдинова рассказала, что садовые некоммерческие товарищества (СНТ) могут штрафовать за неубранный снег. Она подчеркнула, что проезд – это ответственность самого СНТ. По ее мнению, тот, кто не убирает снег на землях общего пользования, совершает административное правонарушение.

