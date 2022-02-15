Дачников предупредили о зимних штрафах

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
Юрист Марсель Имамов рассказал о штрафах, которые могут грозить владельцам дач в зимний период. Об этом сообщает агентство "Прайм".
По его словам, дачников могут оштрафовать за нарушение требований пожарной безопасности. Так, это может быть не расчищенная от снега территория, если это приводит к ненадлежащему состоянию дорог, подъездов и проездов к источникам наружного противопожарного водоснабжения.
"Штрафы за нарушение требований пожарной безопасности действуют и зимой", – подчеркнул Имамов.
Юрист также напомнил о запрете разжигать костры на земле без выкопанного углубления 30 сантиметров независимо от времени года, а шашлыки готовить можно только в жаровне или мангале, не ближе чем в пяти метрах от дома.
Ранее юрист общественной приемной Союз садоводов России Надия Айнетдинова рассказала, что садовые некоммерческие товарищества (СНТ) могут штрафовать за неубранный снег. Она подчеркнула, что проезд – это ответственность самого СНТ. По ее мнению, тот, кто не убирает снег на землях общего пользования, совершает административное правонарушение.
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