Дачный эксперт назвала способ защиты деревьев от вредителей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева
Защитить деревья от вредителей помогут ловчие пояса. Их можно купить в специализированных магазинах или сделать самому, сообщает "Вечерняя Москва".
Специалист по органическому земледелию, телеведущая дачных программ Марина Рыкалина рассказала, что самостоятельно пояс можно изготовить из малярной ленты. Ее нужно обмотать вокруг штамба и скелетных веток, а на получившуюся конструкция нанести клей от мышей.
Заползая на дерево, вредители будут прилипать.
"Это должно спасти дерево от вредителей, которые выбираются из почвы. Сейчас почва прогревается, и вредители могут из земли подниматься на штамбы", – отметила Рыкалина.
Ранее садовод Татьяна Жашкова посоветовала для хорошего урожая удобрять грунт полезными микроорганизмами. Одним из ценных органических удобрений она назвала компост. По ее словам, он поможет освежить почву и обеспечить ее питанием.
Дачники Москвы начали скупать сельхозинвентарь
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