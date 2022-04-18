Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Общество

12:46

Садовод рассказала, как подготовить землю на даче для хорошего урожая

общество

Фото: depositphotos/Leonid_Shtandel

Садовод Татьяна Жашкова рекомендовала дачникам снабжать грунт полезными микроорганизмами для хорошего урожая. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

По ее словам, ценным органическим удобрением является компост, который освежит почву и обеспечит ее питанием.

"Поэтому компост нужен обязательно. Но самый лучший питательный источник для почвы – это перепревший навоз или листовой перегной. Хорошо добавлять под перекопку солому, чтобы улучшить свойства грунта", – пояснила Жашкова.

При этом садовод не рекомендовала вспахивать землю, чтобы не нарушить флору, помогающую растениям лучше плодоносить.

"Нужно рыхлить землю вилами, а не использовать лопату, которой можно только переворачивать землю", – отметила Жашкова, добавив, что для рыхления почвы лучше использовать плоскорез Фокина.

Ранее россиянам рассказали о способе поставить теплицу и эффективно выращивать рассаду и овощи. Рабочую технологию предложил американский овощевод, эксперт по земледелию Джекоб Миттлайдер. Подход специалиста связан с применением определенной системы удобрений, а также теплицы, которая с утра до вечера будет освещаться солнцем.

Дачникам объяснили новость о запрещенной петрушке

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать