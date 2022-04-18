Садовод рассказала, как подготовить землю на даче для хорошего урожая

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Садовод Татьяна Жашкова рекомендовала дачникам снабжать грунт полезными микроорганизмами для хорошего урожая. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

По ее словам, ценным органическим удобрением является компост, который освежит почву и обеспечит ее питанием.

"Поэтому компост нужен обязательно. Но самый лучший питательный источник для почвы – это перепревший навоз или листовой перегной. Хорошо добавлять под перекопку солому, чтобы улучшить свойства грунта", – пояснила Жашкова.

При этом садовод не рекомендовала вспахивать землю, чтобы не нарушить флору, помогающую растениям лучше плодоносить.

"Нужно рыхлить землю вилами, а не использовать лопату, которой можно только переворачивать землю", – отметила Жашкова, добавив, что для рыхления почвы лучше использовать плоскорез Фокина.

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