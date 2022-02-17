Назван проверенный метод для выращивания рассады и овощей

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Россиянам рассказали о способе поставить теплицу и эффективно выращивать рассаду и овощи. Рабочую технологию предложил американский овощевод, эксперт по земледелию Джекоб Миттлайдер. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".
Подход специалиста связан с применением определенной системы удобрений, а также теплицы, которая с утра до вечера будет освещаться солнцем. Длинные стороны сооружения надо ориентировать на север и юг, а торцы – на восток и запад.
Оригинальность теплицы по Миттлайдеру отличается расположением вентиляции под коньком строения. Один из скатов крыши должен быть более крутым, в то время как южный – более пологим. Прикрывать продухи следует форточкой из пленки.
Внутреннее устройство следует формировать исходя из назначения теплицы. Так, для культивирования растений потребуются узкие грядки на уровне почвы. Для выращивания рассады имеет смысл разместить стеллажи или столы с ящиками растений по бокам, а в центре – двойной стеллаж.
При культивировании растений требуется соблюдать свободную посадку. За счет этого они будут получать больше света. Кроме того, обязательно нужно выровнять поверхность гряд до строго горизонтального состояния.
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