Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Общество

16:17

Главная / Истории /

В Союзе садоводов рассказали, что сажать на огороде в начале мая

Дачный сезон: какую рассаду подготовить к майским и доверять ли луне
общество

Майские праздники не за горами: рассказываем, какие плодоовощные культуры лучше посадить в первую неделю грядущего месяца и поможет ли в этом лунный календарь.

Фото: depositphotos/udra

Морковь и редиска

Эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова рассказала Москве 24, что дачники должны ориентироваться при начале посева больше на погодные условия, чем на календарь. "Все-таки нам нужно, чтобы пришло тепло, учитывая переменчивую весеннюю погоду. Обычно самый активный период посадок начинается с 1 мая. Если позволяет температура на улице, то можно и с 29 апреля", – пояснила она.

По словам Вороновой, в первых числах мая лучше сажать хладостойкие культуры – морковь, петрушку (на корень), горох и так далее.

Если кто-то хочет вырастить ранний салат или редиску, то можно все это посадить в теплицу где-то 25 апреля – там гарантированно не будет снега. Для свеклы и лука земля должна очень хорошо прогреться, 7–9 мая это произойдет уже наверняка.
Ольга Воронова
эксперт Союза садоводов России

Она добавила, что рассаду помидоров и огурцов лучше переносить в открытый грунт после "черемуховых холодов". "Они бывают около 15 мая. После этого можно высаживать всю рассаду, что есть", – посоветовала она.

Председатель регионального отделения Союза садоводов России по Москве и Московской области Юрий Шалыганов отметил, что дачники, которые не успели сделать рассаду, могут приобрести готовую в питомниках.

"Надо смотреть по погоде, но в открытый грунт можно сажать и позже первых чисел мая. Просто люди традиционно едут на дачи в праздники и совмещают приятное с полезным. Зелень и редиску уже можно будет вполне сеять", – подчеркнул собеседник Москвы 24.

Подорожали ли семена?

Фото: depositphotos/whitestorm4

У многих российских производителей семян были импортные саженцы, поэтому они подорожали, но не больше чем на 50%, сказала Ольга Воронова. "Немногочисленные агрофирмы с отечественными семенами тоже подняли цену на продукцию к весеннему сезону, может быть, рублей на 10. Но я не думаю, что это критично", – подчеркнула эксперт.

Юрий Шалыганов также успокоил, что не стоит опасаться дефицита семян, необходимых для дачников.

Сезон тех оптовиков, которые занимаются выращиванием и расфасовкой семян, закончился в ноябре прошлого года. То есть все крупные компании упаковывали семена для розничной продажи, и они поступили в торговые сети еще в декабре.
Юрий Шалыганов
председатель регионального отделения Союза садоводов России по Москве и Московской области

"В целом 80% семян на рынке – это импорт, но в этом году, я думаю, что все будет нормально и сделаем заготовки семян на будущий сезон", – добавил он.

Прицел на луну

Шалыганов также рассказал, что лунный календарь очень помогает при подготовке к дачному посеву. "На нас влияют в том числе восходы и заходы луны, полнолуние, новолуние и так далее. То, что написано в лунных календарях, правда работает", – сказал эксперт.

При этом нужно найти проверенный источник информации и его придерживаться, считает Ольга Воронова. По ее словам, календарь не поможет, если он неправильно рассчитан.

"Сейчас есть многочисленные садоводческие интернет-порталы, где хорошо проверяют информацию. Хотя, если дачник не может приехать в определенный день и посадить по объективным причинам, ничего страшного не произойдет", – успокоила собеседница Москвы 24.

Стоп-лист

Фото: depositphotos/amixstudio

В свою очередь, юрист Московского союза садоводов Ваге Рыбченко пояснил Москве 24, что существует целый список растений, которые нельзя выращивать на дачном участке. В первую очередь это связано с тем, что они имеют наркотические свойства или из них можно изготовить запрещенные вещества. "В списке можно найти голубой лотос, гавайскую розу, мимозу и шалфей предсказателей. Есть и что-то экстравагантное – кокаиновый куст, мак и конопля", – отметил эксперт.

Полный перечень запрещенных к выращиванию растений можно посмотреть на сайте правительства РФ.

В таких случаях для садоводов предусмотрен штраф от 3 до 5 тысяч рублей или административный арест до 15 суток, уточнил Рыбченко. Для юрлиц наказание составит от 100 до 300 тысяч рублей.

Читайте также

Федотов Анатолий

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать