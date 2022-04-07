В Союзе садоводов рассказали, что сажать на огороде в начале мая

Майские праздники не за горами: рассказываем, какие плодоовощные культуры лучше посадить в первую неделю грядущего месяца и поможет ли в этом лунный календарь.



Морковь и редиска

Эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова рассказала Москве 24, что дачники должны ориентироваться при начале посева больше на погодные условия, чем на календарь. "Все-таки нам нужно, чтобы пришло тепло, учитывая переменчивую весеннюю погоду. Обычно самый активный период посадок начинается с 1 мая. Если позволяет температура на улице, то можно и с 29 апреля", – пояснила она.

По словам Вороновой, в первых числах мая лучше сажать хладостойкие культуры – морковь, петрушку (на корень), горох и так далее.



Ольга Воронова эксперт Союза садоводов России Если кто-то хочет вырастить ранний салат или редиску, то можно все это посадить в теплицу где-то 25 апреля – там гарантированно не будет снега. Для свеклы и лука земля должна очень хорошо прогреться, 7–9 мая это произойдет уже наверняка.

Она добавила, что рассаду помидоров и огурцов лучше переносить в открытый грунт после "черемуховых холодов". "Они бывают около 15 мая. После этого можно высаживать всю рассаду, что есть", – посоветовала она.

Председатель регионального отделения Союза садоводов России по Москве и Московской области Юрий Шалыганов отметил, что дачники, которые не успели сделать рассаду, могут приобрести готовую в питомниках.

"Надо смотреть по погоде, но в открытый грунт можно сажать и позже первых чисел мая. Просто люди традиционно едут на дачи в праздники и совмещают приятное с полезным. Зелень и редиску уже можно будет вполне сеять", – подчеркнул собеседник Москвы 24.

Подорожали ли семена?

У многих российских производителей семян были импортные саженцы, поэтому они подорожали, но не больше чем на 50%, сказала Ольга Воронова. "Немногочисленные агрофирмы с отечественными семенами тоже подняли цену на продукцию к весеннему сезону, может быть, рублей на 10. Но я не думаю, что это критично", – подчеркнула эксперт.

Юрий Шалыганов также успокоил, что не стоит опасаться дефицита семян, необходимых для дачников.



Юрий Шалыганов председатель регионального отделения Союза садоводов России по Москве и Московской области Сезон тех оптовиков, которые занимаются выращиванием и расфасовкой семян, закончился в ноябре прошлого года. То есть все крупные компании упаковывали семена для розничной продажи, и они поступили в торговые сети еще в декабре.

"В целом 80% семян на рынке – это импорт, но в этом году, я думаю, что все будет нормально и сделаем заготовки семян на будущий сезон", – добавил он.

Прицел на луну

Шалыганов также рассказал, что лунный календарь очень помогает при подготовке к дачному посеву. "На нас влияют в том числе восходы и заходы луны, полнолуние, новолуние и так далее. То, что написано в лунных календарях, правда работает", – сказал эксперт.

При этом нужно найти проверенный источник информации и его придерживаться, считает Ольга Воронова. По ее словам, календарь не поможет, если он неправильно рассчитан.

"Сейчас есть многочисленные садоводческие интернет-порталы, где хорошо проверяют информацию. Хотя, если дачник не может приехать в определенный день и посадить по объективным причинам, ничего страшного не произойдет", – успокоила собеседница Москвы 24.

Стоп-лист

В свою очередь, юрист Московского союза садоводов Ваге Рыбченко пояснил Москве 24, что существует целый список растений, которые нельзя выращивать на дачном участке. В первую очередь это связано с тем, что они имеют наркотические свойства или из них можно изготовить запрещенные вещества. "В списке можно найти голубой лотос, гавайскую розу, мимозу и шалфей предсказателей. Есть и что-то экстравагантное – кокаиновый куст, мак и конопля", – отметил эксперт.

Полный перечень запрещенных к выращиванию растений можно посмотреть на сайте правительства РФ.

В таких случаях для садоводов предусмотрен штраф от 3 до 5 тысяч рублей или административный арест до 15 суток, уточнил Рыбченко. Для юрлиц наказание составит от 100 до 300 тысяч рублей.