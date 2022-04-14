Москвичам рассказали, сколько стоит аренда грядок в столице

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В некоторых парках Москвы можно выращивать овощи бесплатно, в других же установлен тариф. Об этом сообщает "Мослента".

Директор "Зеленой школы" Парка Горького Ксения Будина рассказала, что на объекте за грядку 120 на 80 сантиметров нужно будет заплатить 6,5 тысячи рублей, а за грядку 120 на 40 сантиметров – 4 тысячи рублей.

Она пояснила, что всем участникам проекта выдают семена, но разрешают и сажать что-то на свое усмотрение. При этом график огородных работ в парке свободный.

"Без полива и ухода растения тут не оставят. Если их хозяин на пару недель уехал из города, этим займутся соседи по грядкам", – рассказала Будина.

Ранее россиянам рассказали о способе поставить теплицу и эффективно выращивать рассаду и овощи. Рабочую технологию предложил американский овощевод, эксперт по земледелию Джекоб Миттлайдер. Подход специалиста связан с применением определенной системы удобрений, а также теплицы, которая с утра до вечера будет освещаться солнцем.

