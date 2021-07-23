Эксперт рассказала, может ли на огороде случайно взойти конопля

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Эксперт Союза садоводов России и телеведущая Ольга Воронова рассказала Москве 24, может ли на дачном участке случайно взойти конопля.

В России 23 июля отмечают День дачника. Официально праздник пока не учрежден, однако это не мешает многим россиянам с удовольствием его встречать на грядках.

"Семена могут переноситься птицами. Сейчас в связи с погодой птицы летают беспорядочно и способны улетать далеко от своей зоны обитания. Например, на участках могут появляться утки, хотя никаких водоемов вблизи поселка нет", – рассказала Воронова.

Поэтому появлению на участке растений, которые не были высажены ранее, особо удивляться не стоит, считает эксперт.





Ольга Воронова эксперт Союза садоводов России, телеведущая У нас в огороде в какой-то момент появилось очень много декоративных цветов, которых мы точно не сажали и у соседей не видели, но которые, видимо, есть в какой-то дальней деревне.

По словам Вороновой, в земле семена конопли долго храниться не способны – они гниют и умирают. А птицы могут переносить их на расстояния в десятки и даже сотни километров. Поэтому, если вдруг на участке обнаружилась конопля, это не значит, что кто-то неподалеку ее выращивает. Растение могло прилететь с пернатыми даже из другого региона, отмечает специалист.

При этом избавиться от нежеланных посадок несложно. Воронова дала пару советов, как сделать это наверняка.

"Либо аккуратно выкопать с корнем и выкинуть, но так, чтобы точно весь корень был извлечен, иначе его остатки снова начнут прорастать. Второй вариант – использовать какие-нибудь мощные пестициды, как в борьбе с борщевиком: просто обмазать конкретное растение – и оно умрет", – заключила эксперт.

Ранее полицейские задержали жительницу Подмосковья, которая незаконно вырастила более 450 кустов конопли на придомовой территории. 63-летнюю женщину подозревают в незаконном культивировании растений.