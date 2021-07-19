Юрист рассказал, что грозит сантехнику за плантацию конопли в подвале дома в Протвине

В подмосковном Протвине правоохранители задержали сантехника, которого подозревают в создании нарколаборатории. Пакет марихуаны и более 40 горшков с коноплей были обнаружены в подвале жилого дома, который он обслуживал. В отношении мужчины возбуждены уголовные дела. Рассказываем подробности происшествия и выясняем, какое наказание может грозить подозреваемому.



Конопля в подвале

В Протвине 41-летний местный житель стал подозреваемым в деле о выращивании наркосодержащих растений в подвале жилого дома на улице Академика Сахарова. Там он работал сантехником и, как выяснилось, арендовал подвальное помещение, где правоохранители обнаружили 46 горшков с коноплей.

Мужчину задержали сотрудники группы по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по городу Протвино. В подвале также был найден пакет с растительным веществом, емкости с жидкостью, лампы освещения, упаковки с семенами и электронные весы.





Татьяна Петрова начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области По результатам химического исследования установлено, что изъятые растения являются коноплей, а вещество в пакете – марихуаной (наркотическое средство) общей массой около 200 граммов.

Полицейские возбудили уголовные дела по статьям "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств" и "Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства".

Сообщается, что мужчине выбрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.



"Выращивал не для красоты"

Член Московской коллегии адвокатов Ринат Мещеров в диалоге с Москвой 24 рассказал, что за незаконный оборот наркотиков подозреваемому может грозить серьезное наказание. "200 граммов наркотического средства – это деяние в крупном размере. Подразумевает санкцию от 3 до 10 лет лишения свободы", – подчеркнул эксперт.

По мнению юриста, в рамках статьи о незаконном культивировании конопли мужчине может грозить до 2 лет лишения свободы. Исходя из того, что у него нашли пакет с марихуаной, вряд ли он выращивал растения просто так, указывает Мещеров.





Ринат Мещеров член Московской коллегии адвокатов У подозреваемого было обнаружено готовое к употреблению вещество. Пакет, весы – это все подтверждает тот факт, что человек действительно не просто выращивал растения в подвале для красоты, а имел умысел на изготовление наркотиков.

Юрист также отметил, что, если бы подозреваемый не просто культивировал растения, а куда-то их передавал, это могло быть квалифицировано как действия организованной группы. "Если человек выращивает растения и знает, что он передаст их своему подельнику для изготовления наркотических средств, то он будет привлечен в составе группы", – сообщил собеседник Москвы 24.

По мнению Мещерова, избранная мера пресечения для мужчины "скорее всего, связана с тем, что он признал свою вину, сотрудничает со следствием и у следствия нет никаких оснований полагать, что он каким-то способом может помешать правосудию либо скрыться от него".

Ранее в Подмосковье была задержана 63-летняя местная жительница, которая вырастила на придомовой территории более 450 кустов конопли. Ее подозревают в незаконном культивировании растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества.