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Культура

16:02

Полиция закрыла новое дело о пропаганде наркотиков в клипах Моргенштерна

культура суды

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Столичная полиция прекратила административное производство в отношении рэпера Моргенштерна по делу о пропаганде наркотиков в четырех видеоклипах на его песни, сообщает ТАСС.

В постановлении УВД по Восточному административному округу ГУ МВД России по Москве говорится, что указанные в заявлении композиции Моргенштерн никогда не размещал ни в каких медиаресурсах. Лицо, опубликовавшее в Сети композиции, ставшие предметом проверки, установить не удалось.

Речь идет о песнях Smoke, "Виски на завтрак", "Красное вино фристайл" и "Я курю траву".

Ранее Моргенштерн заявил о готовности дойти до Верховного суда с целью оспорить штраф. Адвокат исполнителя Сергей Жорин рассказал, что в ходе последнего заседания суда часть ходатайств со стороны защиты была удовлетворена.

7 июля в Московском городском суде рассмотрели апелляционную жалобу на решение назначить в отношении исполнителя штраф в размере 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков. В результате решение Зюзинского районного суда по делу рэпера было признано законным.

Моргенштерна оштрафовали на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в клипах. Защита попросила суд не использовать крайнюю меру в виде приостановления деятельности ИП рэпера. При этом сам Моргенштерн на заседании заявил, что не будет настаивать на правосудии.

Полиция закрыла новое дело Моргенштерна о пропаганде наркотиков в клипах

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