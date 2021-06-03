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Москва 24

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Происшествия

22:15

Моргенштерн заявил, что оплата штрафа не ударит по его бюджету

суды происшествия видео Кристина Страхова Светлана Ключникова

Моргенштерн заплатит штраф за пропаганду наркотиков в своих текстах. Решение в четверг принял Зюзинский суд. Сам рэпер вину не признавал, но специалисты, которые изучали его творчество, нашли там нарушение законодательства. По словам артиста, назначенный штраф не ударит по его бюджету.

"Четыре года назад я сжег 100 тысяч рублей. Это была неплохая реклама. Спустя четыре года я снова сжег 100 тысяч рублей. И теперь об этом знает вся страна. Все так, как и должно быть", – отметил он.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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