Моргенштерн не признал вину в пропаганде наркотиков

Фото: пресс-служба Зюзинского суда

Рэпер Алишер Моргенштерн перед заседанием в Зюзинском районном суде заявил, что не признает вину в пропаганде наркотиков. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Вину не признаю", – сказал артист.

Кроме того, исполнитель заявил, что для "победы над ним" необходимо действовать по-другому.

"Люди, которые действительно хотят запретить мое плохое творчество, – все запрещенное, как мы знаем с детства, становится только популярнее", – уточнил артист.

Рэпер предложил не запрещать его песни, а просто перестать о нем говорить. По его словам, хиты могут стать легендарными.

Моргенштерн также пожаловался, что Зюзинский суд отказался пускать на заседание его гражданскую жену Дилару Зинатуллину.

В апреле главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России возбудило административное дело в отношении певца. Причиной стали его клипы на песни "Розовое вино – 2" и Family.

Экспертиза, проведенная "Московским исследовательским центром", подтвердила наличие пропаганды наркотических веществ в двух клипах Моргенштерна.