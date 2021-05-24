Экспертиза выявила пропаганду наркотиков в клипах Моргенштерна

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В нескольких клипах рэпера Алишера Валеева, наиболее известного как Моргенштерн, экспертиза выявила пропаганду наркотических веществ. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, по оценкам экспертов, Моргенштерн пропагандирует образ жизни, приоритетами которого являются наркотики и богатство. Также было выявлено положительное отношение к наркотическим веществам и их употреблению.

В ГУ МВД добавили, что исполнитель формирует у слушателей позитивное эмоционально-смысловое отношение к наркотикам с помощью привлекательных образов героев.

До этого экспертиза, проведенная "Московским исследовательским центром", подтвердила наличие пропаганды наркотических веществ в двух клипах Моргенштерна.

Однако aдвокат певца заявил, что экспертиза не нaшла в песнях Моргенштернa пропaгaнды нaркотических средств.

По его словaм, проводилось несколько экспертиз, результaты которых не совпaдали, и самая aвторитетнaя, проведеннaя доктором филологических наук, профессором факультета МГУ, признaки пропaгaнды не подтвердилa.

В середине апреля Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России возбудило уголовное дело в отношении исполнителя. Причиной стала возможная пропаганда наркотиков в двух клипах рэпера на песни "Розовое вино – 2" и Family.