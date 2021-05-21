Дело против Моргенштерна о пропаганде наркотиков поступило в суд

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

В Зюзинский районный суд Москвы поступило административное дело о пропаганде наркотиков в клипах рэпера Моргенштерна. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

"Дело Валеева (Моргенштерна – Прим. ред.) только поступило в Зюзинский суд", – рассказали в суде.

Там уточнили, что решение о дате рассмотрения дела и назначении судьи пока не принималось.

Ранее экспертиза, проведенная "Московским исследовательским центром", подтвердила наличие пропаганды наркотических веществ в двух клипах Моргенштерна. При этом представитель защиты музыканта заявил, что экспертиза, проведенная в рамках административного дела, не подтвердила наличие в двух клипах исполнителя пропаганды наркотических средств.

В середине апреля Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России возбудило уголовное дело в отношении исполнителя. Причиной стала возможная пропаганда наркотиков в двух клипах рэпера на песни "Розовое вино – 2" и Family.