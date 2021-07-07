Решение о штрафе по делу о пропаганде наркотиков в клипах Моргенштерна вступило в силу

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
Решение Зюзинского районного суда по делу рэпера Алишера Моргенштерна признано законным. Об этом сообщает ТАСС.
В Московском городском суде рассмотрели апелляционную жалобу на решение назначить в отношении исполнителя административный штраф в размере 100 тысяч рублей за пропаганду наркотических средств.
"Суд постановил оставить решение районного суда без изменения, жалобу – без удовлетворения", – заявили в Мосгорсуде.
Ранее Моргенштерна оштрафовали на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в клипах. Защита попросила суд не использовать крайнюю меру в виде приостановления деятельности ИП рэпера. Сам Моргенштерн на заседании заявил, что не будет настаивать на правосудии.
Позже адвокат артиста Сергей Жорин заявил, что защита планирует обжаловать решение суда. Жорин добавил, что защите не позволили доказать невиновность рэпера. Дело рассматривалось без прессы из-за ситуации с коронавирусом.
Мосгорсуд рассмотрит жалобу Моргенштерна на штраф за пропаганду наркотиков
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