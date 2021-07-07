Моргенштерн готов дойти до Верховного суда, чтобы оспорить штраф

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Скандально-известный рэпер Моргенштерн заявил о готовности дойти до Верховного суда с целью оспорить штраф. Об этом сообщает РИА Новости.

Адвокат исполнителя Сергей Жорин рассказал, что в ходе последнего заседания суда часть ходатайств со стороны защиты была удовлетворена.

"Это вселяет надежду на то, что, когда дойдем до Верховного суда, дело будет рассмотрено по закону", – отметил он.

7 июля в Московском городском суде рассмотрели апелляционную жалобу на решение назначить в отношении исполнителя штраф в размере 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков. В результате решение Зюзинского районного суда по делу рэпера было признано законным.

Ранее Моргенштерна оштрафовали на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в клипах. Защита попросила суд не использовать крайнюю меру в виде приостановления деятельности ИП рэпера. При этом сам Моргенштерн на заседании заявил, что не будет настаивать на правосудии.

