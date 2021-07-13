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Происшествия

13:58

В Подмосковье задержали пенсионерку, вырастившую во дворе 450 кустов конопли

происшествия

Фото: 50.мвд.рф

Сотрудники полиции задержали жительницу Подмосковья, которая незаконно вырастила на придомовой территории более 450 кустов конопли, сообщает ТАСС.

63-летнюю местную жительницу подозревают в незаконном культивировании растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества. Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

452 куста растений, визуально схожих с коноплей, обнаружили в придомовой территории, расположенной в деревне Огуднево. По результатам химического исследования было установлено, что изъятые растения при переработке являются источником наркотического средства марихуаны общим весом более 85 килограммов.

Ранее сообщалось, что в столичном метро был задержан подозреваемый в незаконном обороте наркотических средств. При личном досмотре у молодого человека обнаружили два свертка с веществом неизвестного происхождения.

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