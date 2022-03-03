Городской огород и оранжерея появятся на юге Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Рекреационную зону с городским огородом и спортивными площадками создадут в столичном районе Чертаново Центральное в рамках восстановления парка "Битцевский лес". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Вместо старых гаражей вдоль улицы Днепропетровской появится новый рекреационный центр – экологичное озелененное место для отдыха и экопросвещения. Там создадут городской огород. <...> Грядки будут строго организованы и поделены между желающими", – рассказал замглавы городского департамента капитального ремонта Сергей Мельников.

Пользоваться огородом смогут все желающие. По словам Мельникова, он позволит вырастить свой урожай и приобщиться к природе тем москвичам, у которых нет своей дачи.

Планируется также привести в порядок расположенный поблизости заброшенный яблоневый сад бывшего совхоза "Красный маяк". Сейчас там много мусора после пикников, а значительная часть деревьев высохла. Рабочие засеют травой вытоптанные участки земли, проведут санитарную обрезку живых деревьев, а мертвые яблони заменят молодыми. Также там появятся экотропы со скамейками и перголами, специальные места для пикников.

Помимо огорода, в рекреационной зоне появятся оранжерея и кофейня. Там также будут проводить экскурсии и экопросветительские лекции. Для активных горожан обустроят спортивные площадки, поле для мини-футбола, а зимой там будут заливать каток.

"Идея создания такой экофермы в городе появилась благодаря соседству со старым совхозным яблоневым садом. Было решено развить и дополнить сложившуюся сельскохозяйственную специфику пространства", – объяснил Мельников.

Ранее замглавы департамента капитального ремонта рассказал, что в текущем году в Москве планируется восстановить территорию у родника "Царевна Лебедь" в парке "Покровское-Стрешнево". Там оборудуют деревянные настилы, укрепят склон, а также обустроят каптаж – сооружение, которое будет захватывать родниковую воду и выводить ее на поверхность.

