Эксперты рассказали, что делать в случае подтопления дачного участка

В Московской области после снежной зимы наступили паводки. Из-за этого некоторые дачные участки, расположенные вблизи рек, могут частично оказаться под водой. Рассказываем, что делать, если ваш дом подтопило, и как эту проблему предотвратить в будущем.

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Куда жаловаться?

По словам юриста Московского союза садоводов Ваге Рыбченко, в случае существенного подтопления дачного участка можно обращаться в МЧС – там помогут добраться до дома, если на машине или пешком это сделать невозможно, спасти из воды какие-то важные вещи. Кроме того, обратиться можно и в администрацию муниципального образования, на территории которого находится дом.

"МЧС занимается вопросами, связанными с чрезвычайными стихийными бедствиями, в том числе в это понятие входит повышение уровня воды, которое приводит к подтоплению населенных пунктов. Администрация в целом отвечает за состояние объектов на своей территории и ведает земельными и градостроительными вопросами", – объяснил специалист Москве 24.

Сотрудники администрации должны разработать план по устранению подтоплений и возможному исправлению ситуации с ежегодным разливом рек: это касается возведения дамб, расширения русла реки и так далее.

Что делать после?

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Председатель регионального отделения Союза садоводов России по Москве и Московской области Юрий Шалыганов в разговоре с Москвой 24 объяснил, что в случае подтопления дачного домика после весенних паводков следует убрать из него оставшуюся воду и грязь, а также хорошенько просушить.



Юрий Шалыганов председатель регионального отделения Союза садоводов России по Москве и Московской области Для этого можно использовать тепловые пушки, потому что иначе там будет сырость и дальше может появиться плесень. Это относится как к деревянным, так и к кирпичным домам.

Ваге Рыбченко также рекомендовал после каждого случая подтопления проверять фундамент строения. "Если на нем возникли трещины, то нужно принять меры по их обработке и заделать швы, чтобы не было коррозии. Она появляется, когда с большой периодичностью происходит воздействие влаги на бетон, и он дает трещину – фундамент начинает крошиться", – добавил юрист.

Можно ли застраховаться?

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

По мнению Шалыганова, главное средство защиты от подтопления – это профилактика. "Если вы изначально понимаете, что ваш участок находится в низине и грунты слабо пропускают воду, то нужно подготавливать участок: прочищать водосточные каналы и канавы, чтобы вода могла свободно уходить", – объяснил специалист.



Юрий Шалыганов председатель регионального отделения Союза садоводов России по Москве и Московской области Может быть, вырваться до начала дачного сезона и убрать какой-то мусор, раскидать снег, сделать водоотводные каналы. Но мешки с песком выкладывать и дамбы строить особой необходимости нет.

Кроме того, он посоветовал застраховать дачное имущество: потом будет проще сделать ремонт, подкрасить дом и починить фундамент. "Страховые компании оформляют полис даже без выезда на участок: на сумму от 500 тысяч до миллиона рублей по упрощенной процедуре", – рассказал собеседник Москвы 24.

В свою очередь, Рыбченко уточнил, что перед подписанием договора необходимо четко ознакомиться со всеми рисками и определиться с суммой компенсации. "Страховка объекта не означает, что в случае ЧП вам выплатят его рыночную стоимость. Просто есть риски, при реализации которых вам положена денежная компенсация", – пояснил юрист.

По его словам, раньше была практика, когда страховые агенты ходили по СНТ, чтобы на месте заключать с дачниками договор. Однако часто в документе были указаны небольшие суммы компенсации – порядка 10 тысяч рублей. Поэтому стоит полностью прочитать договор страхования и особое внимание уделить сумме и основанию для выплаты, предупредил эксперт.