Эксперт рассказал, нужно ли ориентироваться на лунный посевной календарь

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В марте стоит посеять на рассаду баклажаны, перцы и помидоры, причем можно не сверяться с лунным календарем. Об этом Москве 24 рассказал председатель общероссийской общественной организации "Садоводы России" Андрей Туманов.

"Рано сеют культуры с длительным периодом выращивания в стадии рассады. Это томаты, а также баклажаны и перец", – перечисляет эксперт.

Вместе с тем он добавил, что при посеве необязательно ориентироваться на фазы Луны, поскольку никаких доказанных эффектов такой подход не продемонстрировал.





Андрей Туманов председатель общественной организации "Садоводы России" Лунным календарем пользуются по привычке либо те люди, которым нужно, что называется, указание сверху. Многочисленные опыты говорят о том, что абсолютно все равно, в какую фазу Луны вы будете сеять.

Специалист посоветовал провести небольшой эксперимент. В частности, посеять семена в запрещенные и разрешенные согласно лунному календарю дни, а затем сравнить итог. "В результате окажется, что в целом никакой разницы нет", – заключил Туманов.

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