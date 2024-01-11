Россиянам рассказали, что можно вырастить в квартире зимой

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Зимой россияне могут вырастить в квартире зеленый лук, свекольную ботву, петрушку и сельдерей. Об этом Москве 24 рассказал председатель общероссийской общественной организации "Садоводы России" Андрей Туманов.





Андрей Туманов председатель общероссийской общественной организации "Садоводы России" Самый классический вариант – это выращивание в квартире лука. Берете прорастающие луковки, сажаете в землю. Совсем в темноте они расти и зеленеть не будут. Поэтому лучше поставить их на подоконник. И через некоторое время у вас будет зеленый лук.

Специалист отметил, что самостоятельное выращивание зеленого лука позволит неплохо сэкономить на его покупке. К тому же в нем содержится гораздо больше витамина C, чем в репчатом.

"Еще можно делать выгонку петрушки, то есть будет у вас зелень петрушки из корня петрушки, а также сельдерея и свеклы", – продолжает Туманов.





Андрей Туманов председатель общероссийской общественной организации "Садоводы России" Если у вас есть какая-то ненужная свекла, которую не хочется варить и резать, вы можете ее посадить, и она даст свежие листочки. Они молодые, очень нежные. И у вас гарантированно будут витамины на столе.

Ранее были названы культуры, которые можно посеять на даче осенью, чтобы в следующем год получить ранний урожай. В частности, речь идет про свеклу, озимый чеснок и морковь, поскольку они считаются холодостойкими. Такие посадки хорошо переносят зиму, а весной дают самые ранние всходы.

