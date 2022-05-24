Дачный эксперт рассказала, чем опасны азотные удобрения

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Использование азотных удобрений позволяет быстро получить большой урожай, однако употребление таких продуктов в пищу чревато тяжелыми заболеваниями. Об этом рассказала член клуба "Цветоводы Москвы" Татьяна Жашкова, сообщает "Вечерняя Москва".

"Я против азотных удобрений, не использую их. В продуктах накапливается азот. Избыточное количество азота приводит к росту онкологических заболеваний, если мы это потребляем в пищу. К тому же они засоряют землю, делают ее мертвой", – объяснила Жашкова.

По ее словам, предпочтение лучше отдать альтернативным видам удобрений, например навозу или перегною. В них при этом будет достаточно азота, который растения смогут усвоить. Также подойдут органоминеральные удобрения.

Наиболее лучшим вариантов цветовод считает так называемое зеленое удобрение. Для его приготовления необходимо порубить в ведро сорняки, одуванчики, крапиву, мать-и-мачеху, залить это все на треть водой и оставить в тепле и тени в закрытом виде на неделю. Однако в чистом виде применять полученное удобрение нельзя, его необходимо разбавлять с водой в минимальном соотношении один к десяти.

Ранее агроном Октябрина Ганичкина рассказала, что перед перевозкой на дачу рассаду необходимо закаливать. Для этого днем растения можно выносить на улицу, а ночью заносить обратно в квартиру. При этом почва должна быть влажной. Начать делать это необходимо за две недели до поездки.

