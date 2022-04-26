Эксперт рассказал, как избавиться от кротов на дачном участке

Фото: ТАСС/DPA/Patrick Pleul
Директор департамента недвижимости "Цифровые СНТ Подмосковья" Федор Мезенцев рассказал, как эффективно избавиться от кротов на дачном участке. Об этом сообщает "Радио 1".
Специалист объяснил, что эти животные вредят плодовым деревьям, поскольку грызут их корни. А в норах кротов впоследствии могут плодиться мыши.
"Самый безобидный способ уменьшить количество грызунов на участке – домашняя кошка. Если кошки нет, то есть несколько народных способов. Прежде всего можно залить норы водой. Но это не всегда эффективно, потому что кротовые норы представляют собой большую систему разветвленных ходов", – заявил Мезенцев.
Также, по его словам, эффективными могут быть приманки от кротов, капканы и ультразвуковые отпугиватели. Однако Федор Мезенцев призвал в борьбе с грызунами использовать наиболее экологичные методы и отказаться от применения химических препаратов, поскольку они могут попасть в растения и впоследствии отравить урожай на участке.
Ранее эксперты рассказали, как защитить деревья на даче от весенних насекомых-вредителей. Россиянам посоветовали купить ловчие пояса или сделать их самим из малярной ленты с применением клея от мышей.
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