Агроном рассказал о растениях-убийцах на дачном участке

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Агроном, владелец питомника "Цветник Урала" профессор Даниил Костылев рассказал о растениях-убийцах, рядом с которыми не стоит сажать другие деревья и кустарники.

По его словам, многие молодые растения мирно сосуществуют, однако с годами растущие деревья начинают загораживать друг другу свет, нехватка которого приводит к вытягиванию деревьев в высоту.

"Поэтому есть общее правило: между плодовыми деревьями должно быть не менее четырех-пяти метров (а еще лучше шесть-семь метров), между ягодными кустарниками – полтора-два метра", – рассказал Костылев в беседе с "Лентой.ру".

Он отметил, что наиболее опасны растения с аллелопатическими выделениями, тормозящими развитие других организмов. К ним относятся грецкий и маньчжурский орехи.

"Их колины подавляют все близрастущие растения, поэтому не планируйте высаживать под их кронами что-то многолетнее. То же можно сказать о белой акации и барбарисе", – пояснил Костылев.

Агроном также не советует сажать рядом плодовые деревья и каштан конский, чебушник, сирень и розы.

Однолетние травы, по словам Костылева, плохо соседствуют с дубом, ясенем и кленом. Очень аллелопатически активны хвойные деревья, добавил эксперт.

Ранее садовод рассказала, как подготовить землю на даче для хорошего урожая. По ее словам, ценным органическим удобрением является компост, который освежит почву и обеспечит ее питанием. При этом садовод не рекомендовала вспахивать землю, чтобы не нарушить флору, помогающую растениям лучше плодоносить.