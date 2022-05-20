Агроном рассказала, как перевезти рассаду на дачу

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Перед перевозкой рассады на дачу ее необходимо правильно закалить, сообщает "Вечерняя Москва".

Агроном Октябрина Ганичкина рассказала, что делать это необходимо за две недели до посадки. Для этого рассаду можно вынести на балкон или лоджию.

"Я отношу днем на улицу, ночью – в квартиру. Днем сейчас температура холодная, но она плюсовая. Если будет больше 10 градусов, любая рассада такую температуру выдерживает и закаляется," – пояснила Ганичкина.

По ее словам, при закалке рассады почва должна быть влажной. В противном случае растения быстро завянут. За два-три дня до перевозки рекомендуется прекратить поливать рассаду. Специалист отметила, что при влажной земле быстро поломаются стебли.

"Когда вы ее привезли, выставили в теплицу, поставили на проход, тогда уже можно хорошо пролить, а на второй день – высадить во влажные политые лунки", – подчеркнула Ганичкина.

Агроном добавила, что лучше всего перевозить рассаду в горшочках, которые сложены в картонные ящики. Удобнее всего отвезти растения на машине, однако в этом случае лучше их не ставить возле окна.

Ранее агроном Даниил Костылев рекомендовал дачникам отказаться от полива рассады огурцов и томатов по расписанию. По его словам, периодичность и нормы полива зависят, в частности, от освещения. Чем больше света получает растение, тем сильнее идет фотосинтез и больше потребляется воды.

