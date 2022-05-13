Агроном раскрыл секрет правильного полива рассады

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Дачникам необходимо отказаться от полива рассады огурцов и томатов по расписанию, рассказал ученый, агроном Даниил Костылев.

По его словам, периодичность и нормы полива зависят в частности от освещения. Чем больше света получает растение, тем сильнее идет фотосинтез и больше потребляется воды.

"В солнечную погоду расход воды на полив может составить 10 литров на квадратный метр два-три раза в неделю, а в пасмурные дни полив проводить, скорее всего, вообще не потребуется", – приводит слова Костылева "Лента.ру".

Немаловажным фактором в этом вопросе является возраст и рост растений, отметил ученый. Маленькую рассаду огурцов в грунте теплицы поливают раз в три дня по три-четыре литра на квадратный метр, а томаты – раз в пять дней по шесть-семь литров на квадратный метр. При этом частоту и норму полива постепенно увеличивают.

"К лету полив уже взрослых растений огурцов в грунте доходит до ежедневных пяти-шести литров на квадратный метр, томатов – через день по 10–12 литров на квадратный метр", – отметил Костылев.

По его словам, разница в поливе огурцов и томатов связана с корневой системой растений. При этом при поливе влаголюбивых растений, например капусты, следует избегать переувлажнения, так как корням нужен кислород.

При высаживании рассады в грунт ученый рекомендовал проложить в огороде капельный полив. Такой способ позволяет увлажнить только зону корней растений под капельницей, а сорняки между рядами влаги не получают.

"Во-вторых, поверхность большей части междурядий останется сухой, а значит, ходить между грядками можно прямо во время полива, да и инфекциям будет намного меньше шансов распространиться в прикорневой зоне. И наконец, воды расходуется намного меньше, а сам полив можно автоматизировать, поставив таймер", – подчеркнул Костылев.

Он добавил, что основные процессы роста идут ночью за счет накопленной днем энергии, поэтому рассаду необходимо поливать вечером. При этом в огороде таймер капельного полива можно установить на ночное время.

Ранее Костылев рассказал о растениях-убийцах, рядом с которыми не стоит сажать другие деревья и кустарники. По его словам, многие молодые растения мирно сосуществуют, однако с годами растущие деревья начинают загораживать друг другу свет, нехватка которого приводит к вытягиванию деревьев в высоту.

