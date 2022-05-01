Эксперты рассказали, каким огородным приметам можно доверять

Некоторые садоводы и огородники при выращивании овощей и фруктов на своих дачах опираются не только на собственный опыт, но также на народные приметы. Рассказываем, каким из них можно доверять, а когда лучше руководствоваться здравым смыслом.



Проверяем народные приметы

Эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова рассказала Москве 24, что одна из народных примет рекомендует высаживать редьку после Троицы. В этом году православные отмечают праздник 12 июня.

"В примете имеется в виду тот аспект, что корнеплоды лучше высаживать в уже прогретую землю. Редьку можно без боязни начинать выращивать, как только на земле активно начнет зеленеть самая обычная трава. Это значит, что температура почвы поднялась до нужного значения. Плюс к этому православный календарь отстает от обычного примерно на две недели, поэтому редьку можно сажать и раньше", – пояснила она.

Еще одна примета дачников связана с выращиванием лука. Считается, что его лучше сажать 5 мая, так он больше всего укрепится в луковице. Биолог, агроном Михаил Воробьев согласен с тем, что начало мая – идеальное время для посадки лука-севка.

"В условиях Подмосковья в начале мая уже нормально прогревается почва. При этом для посадки лука земля не должна мазаться, а наоборот, хорошо отлипать от лопаты и легко обрабатываться", – подчеркнул эксперт в беседе с Москвой 24.

По мнению Вороновой, лук нужно успеть посадить до окончания майских праздников.





Ольга Воронова эксперт Союза садоводов России Я стремлюсь посадить его до 10 мая, потому что если это делать позже, то обязательно появится луковая муха, а в столь ранние сроки вредителей еще нет.

Народные приметы также советуют огородникам высаживать капусту не раньше 18 мая и не позже 25 июня. Причем если весна поздняя, то лучше подождать, когда зацветут черемуха и жасмин. Это в первую очередь связано с "черемуховыми холодами", объяснила Воронова.

"Черемуховые холода обычно бывают 15–17 мая, а после них можно делать посадки капусты. Холодные деньки каждый год бывают с отклонением в 1–2 дня. Поэтому стоит опираться на эту примету, так как если сделать рассаду в заморозки, то все может погибнуть", – подчеркнула она.



Еще одна дачная мудрость гласит, что высаживать томат и перец в открытый грунт можно только тогда, когда начнет цвести шиповник. Якобы с этого момента ночные заморозки должны закончиться.





Ольга Воронова эксперт Союза садоводов России Шиповник биологически избегает заморозков, и когда почвенная микрофлора чувствует, что их больше не ожидается, то она дает сигнал и кустарник начинает цвести.

Воробьев, в свою очередь, посоветовал в любом случае сверяться с прогнозом погоды, так как на его памяти снег выпадал даже в июне. Поэтому он рекомендовал подстраховаться и посадить помидоры и перец в теплицу.

Специалист также вспомнил еще одну примету, которой можно доверять. По его словам, посадку картошки можно начинать в тот период, когда начнут цвести одуванчики.

"В прохладной почве картофель начинает расти не очень активно. Посадить все в первую декаду мая не всегда получается. При этом в хорошо прогретой земле картошка начинает хорошо развиваться и догоняет в развитии даже ту, которая была посажена раньше на одну-две недели", – подчеркнул Воробьев.



Нужно ли переносить посадки из-за непогоды?

Метеорологи предупреждают о похолодании в начале мая. Однако специалисты призывают не бояться понижения температуры, так как даже в непогоду можно проводить посевы.

"Если почва будет прохладной и погода тоже не супер, то семена просто замедлят свое развитие и взойдут позже, ориентируясь на погоду. Основные проблемы бывают с теплолюбивыми культурами, причем не спасет даже теплица", – отметил агроном Михаил Воробьев.





Михаил Воробьев биолог, агроном Теплица задерживает ночные заморозки только на 2–3 градуса. Некоторые как-то прогревают их горячими камнями или водой. Но начинающим огородникам я не советую сажать в первых числах мая. Лучше сконцентрироваться на посадках плодово-ягодных культур.

Эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова считает, что при ночных заморозках можно сеять морковку и горох. Однако в холодную погоду ни в коем случае нельзя выращивать зелень и рассаду. Их лучше посадить через недельку – во второй половине майских праздников.