Синоптик рассказал о погоде в первой половине майских праздников в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал Москве 24, что в первую половину майских праздников погода в столице будет неплохая, но при этом воздух останется прохладным.
"У нас 1 мая температура будет где-то градуса на 4 ниже нормы. 3 мая – тоже где-то на один градус ниже нормы, так же и 4 мая. То есть у нас все эти дни температура будет немного ниже нормы", – отмечает метеоролог.
В ночь на 1 мая в столице не ожидается осадков, но будут заморозки. "Температура ночью составит от -1 до +1 градуса. Днем 1 мая будет хороший день, переменная облачность, без осадков, ветер – западный. Температура поднимется до +10…+12 градусов", – говорит Цыганков.
Ночь на 2 мая будет немного теплее, столбики термометров покажут +2…+4 градуса. Днем температура воздуха составит +12...+14. Ожидается переменная облачность без осадков, ветер – юго-западный до 19 метров в секунду, рассказывает синоптик.
4 мая в столице тоже будет облачно, временами дождь, продолжает Цыганков. Днем температура воздуха составит +7...+12 градусов, ночью – +1…+6, заключил синоптик.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что 9 мая в столице установится комфортная погода. В ночные часы прогнозируется около +5...+10 градусов, днем столбики термометров покажут +12...+17 градусов. По словам синоптика, это близко к норме для первой декады мая.
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