Синоптик объяснил, с чем связано похолодание в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Похолодание в Москве связано с нарушением традиционных центров действия атмосферы, их мест дислокаций. Об этом в эфире программы "Соловьев Live" рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Он пояснил, что при нормальном положении центров действия атмосферы циклоны приходят с Запада на Восток. При этом, отметил синоптик, из-за дыхания Атлантики всегда сохраняется умеренный температурный режим.
"Здесь циклоны приобрели ныряющую траекторию, то есть они проходят через Северные моря и далее вдоль меридиана коршуном обрушиваются на просторы русской равнины, соответственно, увлекая за собой полярные воздушные массы. Отсюда и такой холод", – сказал Тишковец.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков рассказал, что на следующей неделе в Москве и области могут быть небольшие заморозки. Так, в ночь на субботу, 30 апреля, ожидается 0 градусов, а в ночь на воскресенье, 1 мая, будут заморозки до двух градусов.
Москву накрыл туман
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