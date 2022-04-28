Синоптик предупредил о прохладном начале мая в центре России

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Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что начало мая в центральных регионах России будет холодным, передает РИА Новости.

"...на майские праздники температурный фон останется на три-четыре градуса ниже положенной нормы. В первомайские ночи сохранится зябкая погода – воздух будет остывать до околонулевых значений с вероятностью легких заморозков на почве", – заявил эксперт.

По словам Тишковца, в дневное время температура воздуха будет на уровне примерно плюс 10 градусов. С 3 мая следует носить с собой зонты – из-за североатлантического циклона ожидаются затяжные дожди.

Синоптик рассказал, что во второй декаде мая в Центральной России будет теплее, однако только после майских праздников следует ожидать возвращения комфортной температуры в плюс 12 – плюс 17 градусов. Климатическое лето с температурой выше плюс 15 градусов наступит, вероятнее всего, в последние дни месяца.

Ранее эксперты назвали наиболее подходящие дни мая для первых посадках на земле. В Московской области следует начинать садовые работы 3 мая. В самом начале месяца следует заняться деревьями и кустарниками.