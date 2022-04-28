Фонтаны на ВДНХ начнут работать 29 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Запуск фонтанов на ВДНХ состоится 29 апреля в 11:00, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на руководителя пресс-службы ВДНХ Александра Жесткова.

"В этот момент на радио ВДНХ зазвучит торжественная композиция Дмитрия Шостаковича, а в течение дня посетители услышат классические произведения Петра Чайковского, Давида Тухманова, Родиона Щедрина. По традиции пуск фонтанов ВДНХ даст старт летнему сезону на выставке", – отметил он.

Кроме того, бесплатные тематические экскурсии "Фонтаны Москвы" пройдут в Музее городского хозяйства столицы в 11:00 и 15:00 29 апреля.

Фонтаны "Каменный цветок", "Дружба народов", "Золотой колос" и малые фонтаны выставки будут работать ежедневно с 07:00 до 00:00. В зависимости от погоды сезон продлится до конца сентября – начала октября.

Как уточнил Жестков, до 20–25 дней занимает процесс подготовки к запуску больших фонтанов.

Ранее сообщалось, что танцевальную площадку в Парке Горького обновили к открытию сезона.