Фонтаны на ВДНХ начнут работать 29 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Запуск фонтанов на ВДНХ состоится 29 апреля в 11:00, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на руководителя пресс-службы ВДНХ Александра Жесткова.
"В этот момент на радио ВДНХ зазвучит торжественная композиция Дмитрия Шостаковича, а в течение дня посетители услышат классические произведения Петра Чайковского, Давида Тухманова, Родиона Щедрина. По традиции пуск фонтанов ВДНХ даст старт летнему сезону на выставке", – отметил он.
Кроме того, бесплатные тематические экскурсии "Фонтаны Москвы" пройдут в Музее городского хозяйства столицы в 11:00 и 15:00 29 апреля.
Фонтаны "Каменный цветок", "Дружба народов", "Золотой колос" и малые фонтаны выставки будут работать ежедневно с 07:00 до 00:00. В зависимости от погоды сезон продлится до конца сентября – начала октября.
Как уточнил Жестков, до 20–25 дней занимает процесс подготовки к запуску больших фонтанов.
Ранее сообщалось, что танцевальную площадку в Парке Горького обновили к открытию сезона.
Фонтаны "Дружба народов" и "Каменный цветок" на ВДНХ промоют после зимы
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