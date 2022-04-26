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Город

11:37

Танцевальную площадку в Парке Горького обновили к открытию сезона

город

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Танцевальную площадку в Парке Горького обновили к открытию сезона. Работы провела бригада из пяти человек, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.

"Зачистили поверхность от старой краски, локально отремонтировали покрытие и покрасили заново специальной пропиткой кораллового цвета. На покраску площадки понадобилось два дня", – говорится в сообщении комплекса.

Два года назад деревянный настил танцпола на Пушкинской набережной рядом с Андреевским мостом был полностью обновлен, а также приведен в порядок прилегающий прогулочный участок.

"Танцевальная площадка разделена на три зоны: на одной исполняют бальные и исторические танцы, на второй – хастл, на третьей – бачату и сальсу", – отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что территорию ландшафтного парка "Митино" привели в порядок после зимы, очистили от мусора и листвы. Особое внимание специалисты уделили историческим объектам, в частности курганным могильникам, чей возраст превышает тысячу лет.

Москву продолжают приводить в порядок после зимы

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