Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"
Танцевальную площадку в Парке Горького обновили к открытию сезона. Работы провела бригада из пяти человек, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.
"Зачистили поверхность от старой краски, локально отремонтировали покрытие и покрасили заново специальной пропиткой кораллового цвета. На покраску площадки понадобилось два дня", – говорится в сообщении комплекса.
Два года назад деревянный настил танцпола на Пушкинской набережной рядом с Андреевским мостом был полностью обновлен, а также приведен в порядок прилегающий прогулочный участок.
"Танцевальная площадка разделена на три зоны: на одной исполняют бальные и исторические танцы, на второй – хастл, на третьей – бачату и сальсу", – отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что территорию ландшафтного парка "Митино" привели в порядок после зимы, очистили от мусора и листвы. Особое внимание специалисты уделили историческим объектам, в частности курганным могильникам, чей возраст превышает тысячу лет.
Москву продолжают приводить в порядок после зимы
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