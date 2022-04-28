Московская канатная дорога изменит график работы в майские праздники

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Режим работы Московской канатной дороги изменится на период майских праздников.

"Праздничные выходные внесут свои коррективы в режим работы Московской канатной дороги. С 1 по 3 мая и с 7 по 10 мая станции будут открыты для посетителей с 10:00 до 23:00", – рассказали в пресс-службе канатной дороги.

Стоимость проезда пассажиров будет рассчитываться по тарифам выходных и праздничных дней.

В обычном режиме работа канатной дороги в Москве возобновится с 11 мая.

Ранее сообщалось, что "Робостанция" на ВДНХ подготовила обширную программу мероприятий в предстоящие майские выходные. В частности, посетители смогут ознакомиться с обновленным мастер-классом "Мосты", участие в котором бесплатное.

В майские праздники в столичном регионе будет прохладная погода, сообщил ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. При этом синоптик призвал не печалиться и не расстраиваться, так как будет солнечно.

