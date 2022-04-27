Уроки истории от роботов ждут гостей "Робостанции" в майские праздники

Фото: Москва 24/Александр Авилов

"Робостанция" подготовила большую программу мероприятий к предстоящим майским выходным. С 30 апреля по 3 мая гостей ждут обновленный бесплатный мастер-класс "Мосты" и беспроигрышные лотереи, а с 7 по 10 мая – уроки истории от робота Бориса. Также дети получат подарки с символикой Победы, напечатанной на 3D-принтере прямо при них.

Один из самых популярных роботов выставки, промышленный манипулятор KUKA KR-16, использующийся в основном на заводах по сборке автомобилей, перенесет изображение георгиевской ленты и значимых военных дат на большой экран при помощи лазера. Робот Теспиан исполнит песни военных лет. Борис проведет настоящие уроки истории для детей, а специально созданный Аватар зачитает стихи Александра Твардовского и Константина Симонова.

Для детей с 7 по 10 мая будет действовать акция: скидка 20% для тех, кто придет с флагом или георгиевской лентой.

"Робостанция" – самая масштабная выставка достижений робототехники в России. Каждый экспонат здесь интерактивен, с ними можно общаться, шутить и даже играть. Пока взрослые оценивают инженерный потенциал выставки, для детей проводят экскурсии, открытые мастер-классы и завораживающие шоу.