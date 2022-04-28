Метеорологи назвали лучший день для первых майских посадок

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Погода 1–3 мая идеально подойдет для первых посадок. Лучшим днем для начала работ в Московской области является 3 мая. Об этом сообщает "Лента.ру".

Погода 1 мая идеально подойдет для занятий на свежем воздухе. Температура прогреется до +11…+14 градусов. В этот день метеорологи рекомендовали заняться деревьями и кустарниками на участке.

Одним из самых теплых дней станет 2 мая. Тогда воздух прогреется до +14 градусов, а почва – до +5 градусов. В этот день лучше всего будет заняться первыми посадками и просушкой дома.

Днем позже воздух прогреется до +7 градусов. Благоприятная для работ на свежем воздухе погода сохранится во всей Московской области, кроме ее восточной части. Эксперты рекомендовали 3 мая посадить морозостойкие растения, например редис, зелень и чеснок.

"Так как заморозков не ожидается, они хорошо приживутся. Это особенно важно для таких теплолюбивых растений, как малина, крыжовник и смородина. Обратите внимание, что при посадке почки у саженцев не должны быть набухшими. В противном случае растения вряд ли задержатся на вашем участке надолго", – говорится в сообщении.

Метеорологи также посоветовали высадить в теплицу семена цветов, которые после переедут в открытый грунт. В этот день работы в теплице стоит провести жителям восточной части России, так как тогда там ожидаются сильные дождь и резкие порывы ветра.

Ранее директор "Зеленой школы" Парка Горького Ксения Будина рассказала, что в некоторых парках Москвы можно арендовать грядки и выращивать овощи. По ее словам, на объекте за грядку 120 на 80 сантиметров нужно будет заплатить 6,5 тысячи рублей, а за грядку 120 на 40 сантиметров – 4 тысячи рублей.

