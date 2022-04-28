Метеорологи назвали лучший день для первых майских посадок

Фото: depositphotos/aruba2000
Погода 1–3 мая идеально подойдет для первых посадок. Лучшим днем для начала работ в Московской области является 3 мая. Об этом сообщает "Лента.ру".
Погода 1 мая идеально подойдет для занятий на свежем воздухе. Температура прогреется до +11…+14 градусов. В этот день метеорологи рекомендовали заняться деревьями и кустарниками на участке.
Одним из самых теплых дней станет 2 мая. Тогда воздух прогреется до +14 градусов, а почва – до +5 градусов. В этот день лучше всего будет заняться первыми посадками и просушкой дома.
Днем позже воздух прогреется до +7 градусов. Благоприятная для работ на свежем воздухе погода сохранится во всей Московской области, кроме ее восточной части. Эксперты рекомендовали 3 мая посадить морозостойкие растения, например редис, зелень и чеснок.
"Так как заморозков не ожидается, они хорошо приживутся. Это особенно важно для таких теплолюбивых растений, как малина, крыжовник и смородина. Обратите внимание, что при посадке почки у саженцев не должны быть набухшими. В противном случае растения вряд ли задержатся на вашем участке надолго", – говорится в сообщении.
Метеорологи также посоветовали высадить в теплицу семена цветов, которые после переедут в открытый грунт. В этот день работы в теплице стоит провести жителям восточной части России, так как тогда там ожидаются сильные дождь и резкие порывы ветра.
Ранее директор "Зеленой школы" Парка Горького Ксения Будина рассказала, что в некоторых парках Москвы можно арендовать грядки и выращивать овощи. По ее словам, на объекте за грядку 120 на 80 сантиметров нужно будет заплатить 6,5 тысячи рублей, а за грядку 120 на 40 сантиметров – 4 тысячи рублей.
В парке "Музеон" расцвели трехцветные тюльпаны Кауфмана
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: