Спрос на товары для сада и огорода увеличился в 3 раза в РФ

Спрос на товары для сада и огорода в последнее время утроился. Об этом говорят ретейлеры. Больше всего весной покупают семена, саженцы и рассаду, оборудование для полива и предметы для ландшафтного декора.

Более чем в шесть раз выросли продажи лопат, также активно приобретают бензопилы, грабли и садовые тримеры. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

