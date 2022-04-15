16 тележек с мороженым появятся в центре Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы
На центральных улицах Москвы установят 16 передвижных тележек с мороженым по итогам электронных торгов. Об этом рассказал глава городского департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.
"На аукцион выставлены 16 тележек в шести районах Центрального административного округа Москвы. Учитывая, что начальная стоимость за лот – от 4,5 тысячи в месяц, готовые бизнес-решения по продаже мороженого, напитков и выпечки могут заинтересовать как малые, так и микропредприятия", – приводятся его слова на портале мэра и правительства Москвы.
Реализация права на ведение коммерческой деятельности в нестационарных торговых объектах является прекрасной возможностью начать собственный бизнес с небольших инвестиций, подчеркнул Щербаков.
"По итогам прошлого года конкуренция на таких торгах составила три человека на лот, а начальная стоимость увеличивалась в среднем в 4,6 раза", – добавил он.
Заявки на участие в аукционе, который запланирован на 6 мая, будут приниматься до 29 апреля. С победителем торгов заключат пятилетний контракт. Договор предусматривает размещение тележек с навесами, оформленных в единой стилистике, в конкретных локациях: девять будут расположены в Тверском районе, три – на Арбате, по одной разместят в Мещанском, Пресненском, Басманном районах и в Замоскворечье.
"14 объектов будут использоваться только с 1 мая по 1 октября для продажи мороженого. Еще два могут работать в течение всего года со сменой ассортимента по сезонам: летом мороженое, зимой – горячие напитки и выпечка", – говорится в сообщении.
В мэрии пояснили, что договор предусматривает возможность приостановки торговой деятельности объектов круглогодичного использования в осенне-зимний период. Ежемесячная плата во время простоя взиматься не будет.
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