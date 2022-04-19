Власти Москвы не обсуждают установление дополнительных выходных в мае

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В правительстве Москвы не обсуждают установление дополнительных выходных дней 4–6 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря мэра города Гульнару Пенькову.

Ранее в социальных сетях появилась информация, что в Москве могут сделать выходными дни между майскими праздниками, чтобы продлить каникулы с 1 по 10 мая. Сообщалось, что такие меры могут ввести из-за риска роста заболеваемости коронавирусом.

"Нет. Подобные меры в правительстве Москвы не обсуждаются", – отметила Пенькова.

Ранее сообщалось, что в Москве в майские праздники парковки будут бесплатными. Парковаться без оплаты можно будет с 1 по 3, 9 и 10 мая. 8 мая припарковать автомобиль можно будет по тарифам воскресенья.

