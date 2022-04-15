Майские праздники многие россияне планируют провести за границей

В четыре раза выросло количество желающих отдохнуть за границей на майских выходных по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщают РИА Новости.

Самостоятельные путешественники чаще всего выбирают Узбекистан. Следом идет Турция. Египет тоже ждет россиян на длинные выходные. Перевозчики активно расширяют полетную программу по этому направлению. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.